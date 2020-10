E' un australiano l'uomo travolto dal treno ad Avola. FOTO

Avola - Un tragico destino. Jake Ryan, 39enne, australiano, è l'uomo morto ieri mattina per una tragica fatalità sulla linea ferroviaria Avola-Noto. Jake era un famoso ex giocatore e allenatore di football.

Nato nel Queensland, viveva tra l’Australia e il Texas, ed era un personaggio televisivo e radiofonico molto conosciuto in Australia. Giovanissimo, era divenuto famoso per una notizia di cronaca internazionale. Lo sportivo australiano, assieme al fratello Mitchell, era infatti scampato miracolosamente all’attentato terroristico in Indonesia del 2002 che fece oltre 200 morti e, tra questi, ben 5 compagni di squadra di Jake.

Proprio due giorni fa, sui suoi canali social, Ryan aveva pubblicato una foto relativa all’attentato di 18 anni fa, del quale, appunto ricorreva l’anniversario. L’uomo, in Italia da qualche giorno, si stava godendo un periodo di vacanza, ma non aveva voluto rinunciare al suo amato jogging mattutino. Così, uscito dalla struttura ricettiva dove era ospite (in aperta campagna, tra Avola e Noto) aveva iniziato a correre, con gli auricolari alle orecchie e, forse, proprio questa disattenzione gli è costata la vita. Correndo accanto ai binari, non si è reso conto del treno che stava arrivando alle sue spalle e che, purtroppo, lo ha centrato, uccidendolo. Diciotto anni e due giorni dopo la tragedia da cui era scampato miracolosamente.