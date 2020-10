Sicilia, prende il reddito di cittadinanza, arrotonda facendo il ladro

Noto - E’ stato bloccato da un carabiniere poco dopo aver rubato una borsa da una macchina in sosta in un parcheggio ricavato in contrada Eloro, a Noto. Nel corso degli accertamenti, si è scoperto che il presunto ladro, Corrado Vaccarisi, 49 anni, di Noto, con precedenti penali, percepiva il reddito di cittadinanza, per cui il Gip del tribunale di Siracusa, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto la revoca del sussidio.

L’uomo ha avuto la sfortuna di agire mentre il carabiniere, che era al mare con la sua famiglia, stava dando un’occhiata al parcheggio. Non appena ha visto il militare è scappato ma con quella borsa in mano presa dopo aver infranto il finestrino della macchina solo che ha compiuto pochi metri. E’ anche emerso che altre due auto erano state danneggiate e le responsabilità sono state addossate allo stesso quarantanovenne, accusato di furto aggravato e continuato. Pochi giorni fa, gli stessi carabinieri hanno arrestato, a Carlentini, nel Siracusano, un uomo, che, nonostante percepisse il reddito di cittadinanza, si era dedicato alla coltivazione di droga: aveva nella sua disponibilità 236 grammi di marijuana già essiccata e contenuta all’interno di un bidone di vernice, una pianta di circa 80 centimetri.