Lockdown 2, ora Conte non lo esclude

"Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo, è la ragione per cui abbiamo adottato misure più restrittive: non ci ha fatto affatto piacere ma dobbiamo adesso rispettare le regole più restrittive. C'è il nuovo innalzamento ma c'è anche un record di tamponi, è chiaro però che non può non preoccupare ". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con la stampa a Capri. Pochi questa estate si aspettavano che i contagi sarebbero tornati a schizzare nel giro di appena qualche settimana. E nel giro di qualche giorno si è passati dall’esclusione categorica di una nuova chiusura alla possibilità di prenderla seriamente in considerazione: la situazione, a causa di un virus in parte ancora sconosciuto e della sufficienza con cui è stato affrontato in molti paesi stranieri, è di fatto imprevedibile.

"Io non faccio previsioni per Natale – dice a proposito del rischio di un secondo lockdown -, io faccio previsioni in questo momento delle misure più adeguate idonee e sostenibili per prevenire un lockdown ma è chiaro che molto dipenderà dal comportamento" dei cittadini. Conte chiede più concretezza e attenzione all’igiene quotidiana, meno polemiche e dibattiti di principio “C'è da tutelare la salute – continua -. Questa è una partita in cui vinciamo tutti o perdiamo tutti. Non potete pensare che ci sia solo il Governo che risolve il problema. Se continueranno a crescere in particolare in terapie intensive, lo step prima di un nuovo blocco saranno le misure restrittive che i governatori regionali potranno predisporre a livello locale, inclusa la chiusura dei propri confini : “Continueremo ad aggiornarci costantemente con le Regioni – conclude il premier -. La formula vincente è collaborare, collaborare, collaborare”.