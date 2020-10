Oggi pomeriggio i funerali di Piero Modica

Pozzallo - Si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa Madonna del Rosario a Pozzallo i funerali del 28enne pozzallese Piero Modica, morto in seguito a un incidente stradale martedì scorso. I tanti amici di Modica, dove Piero lavorava come barista al Prima Fila, e di Pozzallo, si strigeranno attorno al papà Corrado, alla mamma Rita, il fratello Moreno e la sorella Sabrina.

"Ricorderemo sempre il tuo sorriso, quando venivi a scuola di ballo ad accompagnare tuo fratello e tua sorella, un ragazzo solare e pieno di vita", scrivono gli amici su Facebook. "Non ho altre parole ma solo un dolore che una si porta dentro di quanto sia ingiusta la vita. Proteggici tutti da lassù ma soprattutto dài forza alla tua famiglia per affrontare un dolore simile". "Voglio ricordarti così non come sei adesso voglio che il tuo sorriso rimanga scolpito nei cuori di tutti noi che abbiamo conosciuto in te un ragazzo speciale solare e sempre disponibile verso chi ti tendeva la mano tu con la tua semplicità nel cuore riuscivi a strappare un sorriso anche durante una tempesta ora che sei nella schiera degli angeli so che continuerai a strappare sempre un sorriso a chi ne ha bisogno".