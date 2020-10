X Factor, Roccuzzo passa il turno

Milano - Il cantautore ragusano di Giarratana Giuseppe Roccuzzo entra ufficialmente a far parte della squadra di Emma. Nel corso della seconda parte dedicata ai Bootcamp, il cantante ha interpretato un brano dei Great Big World, "Say Something". Giuseppe Roccuzzo ha superato i bootcamp di X Factor ed è stato giudicato, per gli under uomini, da Emma. Roccuzzo accede di diritto alla prossima puntata di giovedì prossimo, passaggio intermedio prima dei live.

News Correlate Il giarratanese Roccuzzo a X Factor fa commuovere Emma

Sulle note del brano "Promettimi" di Elisa, la scorsa volta Emma si era commossa, ma stasera ha commentato: “Hai cantato molto bene, molto, molto bene, ma non so se sei pronto per i live”. "Vorrei imparare tutto da te", le parole di Roccuzzo rivolte a Emma.

Chi è Roccuzzo

Giuseppe Roccuzzo è un giovane cantante di Giarratana, con mamma di Vittoria, che oggi vive a Luino, nel varesotto. Ragazzo con un sogno nel cuore, si è trasferito al Nord, tra Lombardia e Svizzera, per potersi mantenere facendo il cameriere. Ma non ha mai rinunciato del tutto al suo desiderio più grande: sfondare nel mondo della musica.

Il 24enne ha fatto il suo debutto ufficiale a X Factor 2020 nella terza puntata delle Audition, cantando Promettimi, uno dei brani più intensi di Elisa. Nonostante qualcuno potesse storcere il naso di fronte a questa scelta, Giuseppe ha lasciato tutti senza parole: la sua performance è stata molto emozionante e coinvolgente, tanto da sconvolgere i giudici e portare alle lacrime Emma.

Il suo nome d’arte non è altro che il suo cognome. Una risposta a chi, come suo nonno, non crede che la sua passione potesse diventare un vero lavoro. Tra le sue passioni ci sono il mare, lo sport e i cani, oltre alla musica ovviamente. Sulla sua vita privata non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se sia fidanzato, ma su Instagram Roccuzzo pubblica spesso foto con i suoi animali del cuore.