Covid 230 positivi a Ragusa, 300 in isolamento volontario

Ragusa - Covid, sono 219 i positivi in provincia di Ragusa, a cui si aggiungono le 11 in ospedale (un paziente in Terapia Intensiva). Questo il report comune per comune: Acate: 4 Chiaramonte: 2 Comiso: 19 Giarratana: 3 Ispica: 5 Modica: 21 Monterosso: 1 Pozzallo: 10 Ragusa: 40 Santa Croce: 2 Scicli: 4 Vittoria: 108. A questi vanno aggiunte circa 300 persone in isolamento volontario. Non è stata accertata la loro positività, ma rimangono in isolamento perché entrate in contatto con soggetti risultati positivi.