Covid, salgono a tre i positivi a Rosolini

Rosolini - “Sono saliti a 3 i positivi mentre 19 persone sono in quarantena”. Lo ha comunicato il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato. “Il numero dei positivi potrebbe aumentare – dice il primo cittadino – non appena saranno forniti i risultati dei tamponi ma è importante rispettare le misure anti Covid19 previste dal Governo nazionale. A tal proposito, ci saranno dei severi controlli da parte delle forze dell’ordine per stroncare gli assembramenti e far rispettare l’uso delle mascherine”.