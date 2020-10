Modica, banchetto nuziale con 160 ospiti, arrivano forze dell'ordine

Modica - E' successo mercoledì sera, alla periferia di Modica, in una nota sala trattenimenti. A dispetto delle norme anticontagio Covid, si è celebrato un trattenimento nuziale di una coppia di giovani modicani che hanno confermato la presenza dei 160 invitati alle nozze. Durante la cena nuziale sono intervenute le forze dell'ordine sanzionando l'illecito.

La sposa è scoppiata in lacrime, lo sposo è uscito fuori dalla sala spogliandosi della giacca. Purtroppo, molte cerimonie nuziali che erano state rinviate durante il lockdown rischiano di saltare per la seconda volta, dato il giro di vite imposto dal governo. Il settore del wedding è in grave crisi, e con esso i fidanzati che vogliono convolarea giuste nozze.