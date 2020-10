Andrea Bocelli: Vi aspetto a Noto. VIDEO

Noto - Andrea Bocelli manda un video messaggio ai suoi ammiratori per ricordare l'evento del 24 ottobre a Noto. La cittadina, patrimonio dell’Unesco sarà infatti il palcoscenico di un concerto che vedrà l'esibizione di Bocelli accompagnato dall’orchestra e dal coro del Teatro Massimo Bellini di Catania, con la regia di Alberto Bartalini.

News Correlate Andrea Bocelli in concerto a Noto per i siti Unesco siciliani

"Sono felice di tornare in Sicilia dopo tanto tempo e di cantare in uno dei luoghi più belli e suggestivi, cioè la Cattedrale di Noto - dice il noto cantante lirico -. Eseguirò questo concerto sulla splendida gradinata e sarà una serata all'insegna dell'arte in verranno celebrati i siti dell'UNESCO che sono patrimonio dell'umanità. Spero di incontrarvi tutti".

Il progetto di “Noto Città d’Arte”, che ha visto la capitale netina protagonista di importanti mostre, continuerà con l’esposizione (fino a febbraio 2021) sempre nello stesso sito, con cinque opere monumentali di Igor Mitoraj, uno degli scultori più conosciuti e apprezzati al mondo, grazie alla collaborazione dell’Atelier Mitoraj di Pietrasanta.