Inaugurato il Museo del Costume al Castello di Donnafugata

Ragusa - Il Museo del Costume che racconta con i suoi preziosi antichi abiti, cappelli, ventagli, borse e diversi altri particolari accessori, tre secoli di storia della moda, è stato inaugurato nei bassi del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800.

Giovedì 15 ottobre nel corso di una cerimonia a cui sono intervenute le massime autorità cittadine, presente anche l’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera, è stata aperta la nuova struttura museale.

“Il progetto di realizzazione del Mudeco avviato dalla precedente Amministrazione comunale – ha sottolineato nel corso della cerimonia il sindaco Peppe Cassì – è rientrato tra gli obiettivi imprescindibili della nostra Amministrazione che ha voluto completare il complesso lavoro, minuziosamente seguito dall’assessore alla cultura Clorinda Arezzo. Il Museo del Costume che metterà in mostra la ricchissima collezione appartenuta a Gabriele Arezzo di Trifiletti – ha aggiunto il primo cittadino- sarà un nuovo e forte elemento di richiamo per un territorio a vocazione turistica”.

“Il Mudeco – ha aggiunto l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo – ha rinnovato e rinnoverà l’immagine del Castello e del Parco di Donnafugata. Ringrazio l’architetto Giuseppe Nuccio Iacono, collaborato dal suo staff, che ha coordinato i diversi ambiti d’intervento ponendo al centro quello museologico e gli architetti Giuseppe Gurrieri e Nunzio Gabriele Sciveres che hanno curato invece il progetto architettonico e di restauro degli spazi museali”.

Intanto da ieri è online il nuovo sito web www.castellodonnafugata.org , portale che si pone come nuovo riferimento per visitatori e turisti e al contempo spazio di conoscenza e approfondimento. Il sito web è strutturato per rispecchiare le diverse e complementari identità di Donnafugata: Castello, Parco, Mudeco.

Nella giornata di sabato 17 e domenica 18 ottobre sono programmate, dalle 9 alle 19, le visite gratuite al nuovo Museo del Costume a cui potranno partecipare quanti si sono già prenotati telefonicamente.

Da martedì 20 ottobre per visitare il Mudeco sarà necessario pagare un ticket di €5.00, con ingresso ridotto da €2.50 per i visitatori che giungeranno in treno a Donnafugata ed in possesso della relativa ricevuta di viaggio, per i minori dai 6 ai 18 anni e anziani over 65 e studenti dai 18 ai 26 anni in possesso di libretto universitario. Previste inoltre esenzioni per minori di età inferiore ai 6 anni, persone con disabilità e relativo accompagnatore, guide turistiche, tour operator e studiosi in possesso di idonea attestazione.

Il ticket per visitare l’intero complesso di Donnafugata ( Castello, Parco e Mudeco), è di €11.00, ridotto €5.50. Restano valide le categorie di esenzione.