Si allunga la pista ciclabile di Marina di Ragusa

Ragusa - E' stato pubblicato sul sito del Comune di Ragusa l’avviso riguardante la procedura negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, relativa all’appalto dei lavori di realizzazione a Marina di Ragusa della pista ciclabile riguardante il tratto Piazza Malta – Lungomare Andrea Doria – Via Cavaliere M. Calabrese. L’ importo a base di gara dell’appalto è di € 1.055.000,00. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del 28 ottobre prossimo. “La nuova nuova pista ciclabile che intendiamo realizzare – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – si estenderà per circa 2,4 Km; inizierà da Piazza Malta e percorrendo tutto il Lungomare Andrea Doria a fianco del marciapiede, lato mare, attraverserà l’area a verde pubblico attrezzata e proseguirà lungo tutta via Cavaliere Calabrese fermandosi nella zona della pre riserva dell’Irminio. Contiamo di potere realizzare l’opera pubblica entro l’inizio della prossima estate”.