Università: laurea honoris causa a imprenditore Dragotto

PALERMO, 16 OTT Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in "Scienze EconomicoAziendali" all'imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore della società di autonoleggio Sicily by car. Agli indirizzi di saluto del Rettore e del prof. Angelo Mineo, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, sono seguite la lettura della motivazione del prof. Enzo Scannella, Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione Aziendale e Scienze EconomicoAziendali, che ha conferito la Laurea honoris causa in Scienze economicoaziendali a Tommaso Dragotto "per la sua capacità imprenditoriale, per aver saputo innovare modelli di business e raggiungere risultati di alto impatto economico e sociale diffusamente riconosciuti ed apprezzati". Dopo la laudatio del prof. Marcantonio Ruisi, Ordinario di Strategie e politiche aziendali, Tommaso Dragotto ha tenuto la lectio magistralis sul tema "L'energia del costruire. Imparare dal passato, costruire il presente, immaginare il futuro". (ANSA).