Covid, 15 ricoverati a Ragusa, più quattro in un giorno

Ragusa - Sono 15 i ricoverati Covid nel ragusano. Dodici pazienti sono ricoverati in Malattie Infettive all'ospedale Covid di Ragusa Ibla, uno in Terapia Intensiva sempre al Maria Paternò Arezzo. Un pozzallese è ricoverato al San Marco di Catania in Terapia Intensiva: è un 49enne pregiudicato vittima di un incidente: solo dopo i medici hanno scoperto che è positivo. Un altro paziente della provincia di Ragusa è ricoverato all’Umberto I di Siracusa in Malattie Infettive.