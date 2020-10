Covid, 578 nuovi casi in Sicilia e dieci morti

Sono 578 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, una crescita costante che dura ormai da settimane e con una curva che tende a salire (ieri erano stati 399 in più). Salgono a 58 i ricoverati in terapia intensiva (sei in più) mentre il totale delle persone complessivamente in ospedale è ora di 471 (ieri erano 468). Il numero delle persone in isolamento domiciliare sfonda quota 5000 e di attesta a 5405 e in totale persone attualmente positive al Covid in Sicilia sono 5934. I guariti sono 121 ma i morto sono stati 10 per un totale di 360 dall’inizio della pandemia. In totale i casi di coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sono 11269. Stavolta il numeri dei tamponi processati è stato di 7709 e il rapporto tra positivi su numero di tamponi sale al 7,49%.