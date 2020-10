Studente dell'istituto indistriale positivo, classe in quarantena

Siracusa - Il Covid19 ha colpito un’altra scuola superiore di Siracusa. Uno studente dell’istituto tecnico industriale Enrico Fermi è risultato positivo al tampone e come prevedono i protocolli sanitari la classe è andata in quarantena mentre i locali saranno sanificati. Da verificare in che modo, l’alunno ha contratto il virus, frattanto la sua famiglia è sotto osservazione e nelle prossime ore si conosceranno i risultati dei test.