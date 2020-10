Chiara Ferragni, la mamma e le sorelle. Le foto in intimo

Chiara Ferragni (Cremona, 1987), in attesa del secondo figlio, la mamma Marina Di Guardo, e le sorelle Ferragni, Francesca e Valentina, fotografate in biancheria intima. Soltanto la mamma appare coperta da una camiciola trasparente. Il post, per pubblicizzare una nota marca di biancheria intima, ha raccolto tanti like ma anche qualche presa in giro dal momento che le quattro sono ritratte davanti a delle tazze da the. “La foto è bella, ma soprattutto naturale: chi non prende un caffè in famiglia in mutande e reggiseno?” osserva qualcuno. “Ma perché il thè in intimo?” e “Il senso di questa foto?” sono le domande che si pongono altri. “È il caso di dire che siete rimaste in mutande” scherza infine un utente.