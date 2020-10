Sicilia, scuola: parte il concorso per insegnanti

Palermo - Parte il concorso straordinario per insegnare alle media e al superiore. Ma, paradosso dei paradossi, in Sicilia si rischia di non assegnare le cattedre messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione. Parte giovedì la procedura voluta dalla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: la selezione, riservata ai precari della secondaria con almeno tre anni di supplenze. Migliaia di aspiranti docenti tenteranno la fortuna nelle regioni dove ci sono più possibilità d prendere la cattedra, nel Nord Italia.

Solo dalla Sicilia, alla volta del Nord partiranno più di duemila aspiranti prof. Scorrendo i numeri dei posti disponibili e delle domande presentate, il concorso rischia il flop. Soprattutto in alcune classi di concorso. Sono infatti 96 i candidati per il sostegno alla scuola media a fronte di 80 posti disponibili. Le classi di concorso in bilico, quelle con meno del doppio di candidati rispetto ai posti da assegnare, sono 11 per un totale di 205 cattedre: quasi una su 5 delle 1.144 da attribuire in Sicilia.

Ad esempio, per Scienze e tecnologie nautiche ci sono 15 candidati per 18 posti. E in genere, si presentano al concorso meno candidati degli iscritti. Dopo, la commissione dovrà operare una selezione durante la prova scritta. In una settimana, da 22 al 29 ottobre, si avvicenderanno tutti i 3.658 candidati che hanno scelto di concorrere nell’Isola. Al ritmo di quattro o otto classi di concorso al giorno. L’unica prova prevista è un quizzone a risposta multipla di 80 domande da svolgere al computer in 80 minuti.