Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali sospese fino al 31 dicembre

Roma - Stop a cartelle e pignoramenti fino al 2021. A sorpresa, il Consiglio dei ministri tenutosi nella notte del 17 ottobre ha approvato con un decreto legge la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione che era scaduta a metà dello stesso mese.

Su proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro delle Finanze Roberto Gualtieri, il Cdm ha introdotto delle disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Solo due giorni fa il ministro Gualtieri aveva detto che lo stop non ci sarebbe stato, parlando piuttosto di una “grande gradualità” per invio e pagamento di cartelle esattoriali. L’ok alla proroga della sospensione è stato approvato nel corso del Cdm che ha dato il via libera alla Legge di Bilancio 2021. La sospensione delle attività di notifica di cartelle e di altri atti dell’Agente della Riscossione viene estesa al 31 dicembre 2020. Lo stop riguarda sia l’invio di nuove cartelle che i pagamenti di quelle già ricevute.

Fisco, smaltimento graduale delle cartelle

Alla stessa data viene anche prorogato il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione, esteso da 5 a 10 rate per via dell’emergenza sanitaria. Il Governo comunica inoltre che, con l’obiettivo di “consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento” che si sono accumulate in questi mesi, alle quali si aggiungeranno anche quelle della fine del 2020, è stato previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale iniziare la notifica delle cartelle.