Anti covid, multati quattro locali a Catania

Catania - Nel week end sono stati effettuati controlli anticovid della polizia a Catania. Sono stati pianificati servizi nelle zone di via del Rotolo, piazza Nettuno, piazza Europa, via Gemmellaro, rione San Berillo, via Santa Filomena, piazza Stesicoro, corso Sicilia, piazza Università, piazza Duomo, corso Italia, via Martino Cilestri, piazza Trento e via Plebiscito. La Polizia di Stato ha conteggiato 15 esercizi commerciali controllati, 86 persone sottoposte ai controlli, 4 i parchi giochi attenzionati per contrastare il verificarsi di assembramenti e il mancato utilizzo della mascherina, sanzionate 3 persone per inosservanza della normativa anticovid poiché non indossavano le mascherine e, inoltre, non l’avevano al seguito e 4 gli esercizi commerciali sanzionati per violazioni delle prescrizioni.