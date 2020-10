Covid, 300 positivi in provincia di Ragusa

Ragusa - Poco meno di 300, a sabato sera, 17 ottobre, i contagi in provincia di ragusa. Sono 14 le persone ricoverate e 280 quelle positive e in isolamento domiciliare: +45 rispetto alle 24 ore precedenti. Vittoria fa segnare quota 141. Uno dei candidati sindaco, Salvatore Di Falco, ha annullato il comizio in piazza preferendo una diretta social. In isolamento, perché positivo al Covid, un altro candidato vittoriese, Piero Gurrieri, proposto dal Movimento Cinquestelle. Questi i dati comune per comune: 8 casi ad Acate, 2 a Chiaramonte, 22 a Comiso, 3 a Giarratana, 7 a Ispica, 22 a Modica, 1 a Monterosso, 11 a Pozzallo, 54 a Ragusa (+11 rispetto a ieri), 4 a Santa Croce, 5 a Scicli.