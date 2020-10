Covid, nel Ragusano 107 contagiati hanno meno di trent’anni

Ragusa - Nel ragusano si abbassa a'età dei contagiati Covid. Sono 323 i positivi in isolamento domiciliare in provincia di Ragusa. 211 hanno meno di 50 anni, e di questi 107 hanno meno di 30 anni. Sono ora 17 i ricoverati, 14 in Malattie Infettive dell'ospedale Covid Maria Paternò Arezzo di Ragusa e uno all’Umberto I di Siracusa: due in Terapia intensiva, uno all’Ompa e uno al San Marco di Catania.

News Correlate Cronaca Covid, 38 nuovi positivi oggi a Ragusa