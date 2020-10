Covid, ricoverato Antonio Ricci il papà di Striscia la notizia

Savona - Antonio Ricci (Albenga, 1950), creatore del programma Mediaset "Striscia la Notizia", è stato ricoverato all'ospedale di Albenga dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il ricovero è avvenuto per ragioni precauzionali, su decisione dello stesso Ricci e della sua famiglia insieme ai medici. La notizia è stata confermata dalla famiglia che "ha piena fiducia nell'operato della equipe che lo ha in cura".

Il papà di “Striscia la notizia”, che ha compiuto 70 anni lo scorso 26 giugno, dopo un confronto con i suoi medici è stato ricoverato all’ospedale di Albenga, città dove è nato. La notizia era cominciata a circolare nel pomeriggio poi nella serata di ieri è arrivata la certezza. Il programma continuerà ad andare in onda regolarmente su Canale 5 con al timone sempre Ficarra e Picone.