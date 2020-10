Incendio nel ragusano, elicottero si rifornisce nella diga. VIDEO

Ragusa - Un elicottero della forestale e uno della protezione civile stanno sorvolando la contrada San Giacomo, in territorio di Ragusa, in direzione della diga di Santa Rosalia per caricare acqua, spostandosi in linea d'aria a 10 chilometri. Si suppone sia un incendio grave dato che l'elicottero della Forestale ha fatto il decimo viaggio carico d'acqua e mentre l'elicottero della protezione civile è già al quarto ridornimento idrico.