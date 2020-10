Cappotti autunno inverno 2020 2021: i modelli di tendenza

Quali sono cappotti della collezione autunno inverno 2020 2021 più belli e di tendenza da indossare? L’Autunno Inverno 2020/2021 è già iniziato e per non arrivare impreparate ai primi freddi è bene iniziare a correre ai ripari. Considerando che il cambio stagione dell’armadio è avvenuto o è ancora in corso, cosa ci dice la moda in tema cappotti? C'è qualcosa degli anni scorsi che possiamo riutilizzare? La risposta, sempre se siete delle fashion addicted, è affermativa, a patto che sia un modello oversize. Le ultime sfilate di moda, non a caso, ci hanno mostrato tantissimi cappotti, tutti rigorosamente big size. Lunghezze estreme, volumi over, spalle esagerate e definite o destrutturate che tendono a scendere giù lungo le braccia. Colori classici, ma anche le fantasie sono ben accette.

Quali sono i modelli di tendenza dell'Autunno Inverno 2020/2021?

I cappotti visti alle sfilate di moda e assolutamente da copiare, sono Neri, cammello o color pastello, a fiori, a quadri, minimal o stile mannish. Dai cappotti stile blazer a quelli contaminati con la forma del trench, dalle mantelle in versioni originali ai modelli a uovo oversize, le tendenze cappotti autunno inverno 2020 2021 premiano creazioni strutturate e modelli minimal dai dettagli grintosi.

Scopriamo insieme cosa prescrive la moda cappotti 2021 per la stagione fredda appena iniziata.

Cappotti autunno inverno 2020-21 ritornano le forme classiche

Dal ritorno in grande stile dei cappotti cammello alle mantelle in forme sempre più originali, dai cappotti di lana scanditi da grafiche e decorazioni originali ai cappotti termici sporty chic, le tendenze cappotti inverno 2021 premiano forme classiche rivisitate in chiavi grintose, spesso scandite da contrasti cromatici netti. Da Michael Kors la mantella sfoggia incroci e dettagli cut-out seducenti, mentre brand come Oscar De La Renta puntano sul cappotto donna invernale a uovo, declinandolo però in colori pop sgargianti.

Tendenze cappotti inverno 2021

Quali saranno i must have più interessanti in tema di cappotti autunno 2020 da indossare? tornano in scena in versioni vintage raffinate le stampe check a quadri, mentre forme scandite da giochi di sovrapposizioni saranno la regola. Giochi cromatici vivaci e inserti in ecopelliccia vivacizzano le novità della collezione Pinko. I ricami floreali e le stampe tapestry faranno felici le appassionate di uno stile retrò chic, mentre il cappotto di lana presenta forme mannish style doppio petto e dettagli navy di carattere.

Cappotti cammello un intramontabile evergreen

Ma tra i cappotti inverno 2020 più trendy non mancherà di certo lui, il cappotto cammello, un evergreen riproposto sulle passerelle dei fashion show più attesi in versioni sempre più grintose. Il classico cappotto doppiopetto con grandi revers di Tory Burch viene vivacizzato da romantiche maniche a palloncino. Eleganza classica e sofisticata per i modelli stile impero con gonna plissettata della collezione Elisabetta Franchi. Da Badgley Mischka il cappotto cammello sfoggia fodera a contrasto e forme over stile poncho audaci, con tanto di frange lunghe sugli orli.

Cappotti inverno 2020 2021: i cappotti lunghi

I cappotti lunghi aderiscono alla figura facendo apparire la silhouette più slanciata. Non mancano quelli bicolore di Victoria Beckham alle forme minimal essenziali di Adam Lippes con abbottonatura nascosta e colletto alla coreana. Il cappotto a uovo torna in scena da Noon by Noor anche in raffinate versioni in total white ideali per una cerimonia, mentre le forme di ispirazione militare di Michael Kors sfoggiano grandi bottoni oro e revers oversize che di certo non passano inosservati!

Cappotti eleganti: immancabili i toni scuri

Cosa hanno in serbo per noi gli stilisti internazionali in fatto di cappotti eleganti? Decori floreali e barocchi, tocchi glitter che illuminano la forma, forme corte stile blazer con inserti tono su tono, i cappotti da sera sfoggiano classici toni scuri ma anche tocchi metallizzati più briosi.

Cappotti con la pelliccia e in similpelle

Immancabile in passerella la pelliccia, vera o ecologica, quest'ultima fortunatamente la scelta di sempre più Maison. C'è chi porta in scena cappotti in pelliccia dai motivi bicolore e chi sceglie il dettaglio fur solo per il colletto o la fodera, come nel caso dei cappotti con shearling di Sandy Liang. La pelliccia campeggia sia sui modelli corti in forme grintose come quelli stile biker che sui teddy bear coat morbidissimi, come stiamo per vedere, mentre inserti in similpelle e forme ampie scandiscono la nuova collezione Liu Jo.

Cappotti Teddy Bear

Diventati ormai un classico nelle collezioni invernali, i cappotti teddy bear tornano sotto i riflettori, dai modelli lunghi in lana a tinta unita a quelli corti stile giubbotto perfetti per completare look casual e sporty chic. I cappotti inverno 2021 della nuova collezione Twin Set punta a stupire con i suoi modelli pastello a incrocio e quelli corti rock glam in similpelliccia effetto visone. Ampi e voluminosi oppure più sfiancati e femminili, saranno loro i cappotti più cool da sfoggiare nella prossima stagione per essere di tendenza.