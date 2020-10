Chiusura strade e piazze, i sindaci: “Non si può fare”

“L’ordine pubblico non è in carico ai sindaci” ribatte d uro il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al ministro degli Affari regionali Francesco Boccia che, all’indomani della pubblicazione del nuovo Decreto di contrasto al Covid, ribadisce che “se c'è un quartiere da chiudere lo decidono i sindaci e non c'era neanche bisogno di inserirlo nel Dpcm perchè è già così”. Tuttavia il riferimento ai primi cittadini italiani come sceriffi anti-movida, a cui il testo originario demandava la facoltà di chiudere "strade e piazze nei centri urbani", è sparito dal provvedimento. Non è chiaro se la competenza passerà ai prefetti, il che non risolve il problema del carico di responsabilità addossato alle amministrazioni comunali, ma intanto una norma del nuovo Dpcm è già saltata.

“Non è applicabile” ribattono in coro i sindaci italiani, per nulla intenzionati a sobbarcarsi l’onere di dichiarare il coprifuoco e aprire la caccia al trasgressore da parte della polizia. “E’ un coprifuoco nazionale mascherato da coprifuoco comunale” tuonano: dove transennare se bar e ristoranti possono restare aperti fino a mezzanotte? E dove si sposterà la gente, in massa, trovando chiuso il centro? Uno scaricabarile dettato, dopo tutto, dagli stessi interessi elettorali che guidano l’esecutivo, timorosi delle reazioni degli elettori. La palla dell’autonomia, tanto contesa dagli enti locali al governo centrale, inizia a scottare tra le mani.