De Luca e “Hallauin”: il video fa il giro del mondo

Da quando lo scorso marzo Naomi Campbell ha condiviso sul suo profilo social il video in cui minacciava il ricordo ai “lanciafiamme”, per disperdere le feste selvagge, Vincenzo De Luca è diventato all’estero più noto del premier Conte. Adesso sul web impazza l’ultima uscita, qualche giorno fa, in cui bolla senza giri di parole la festa di Halloween, pronunciandola alla sua maniera: “Una immensa idiozia, una stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese, un monumento all'imbecillità».

Perfino The Independent ha pubblicato sul proprio sito il filmato con la solenne bocciatura: evidemtememnte, nonostante le spacconate di Boris Johnson, oltre Manica si stupiscono ancora del “colore” a cui siamo abituati sui nostri teleschermi. Il prestigioso quotidiano britannico ricorda tutto il vasto repertorio da caratterista accumulato dal governatore campano in decine di dirette Facebook, inclusi naturalmente i famosi “lanciafiamme”.