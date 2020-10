Gli sposi del matrimonio interrotto a Modica da Barbara D'Urso. VIDEO

Modica - 160 invitati, il matrimonio con una data fissata molti mesi prima, e un nuovo Dcpm che limitava a 30 gli ospiti dei trattenimenti nuziali. Si è trasformato in un incubo il matrimonio di una giovane coppia di modicani, che hanno visto irrompere, al loro banchetto nuziale, le forze dell'ordine, con la generalizzazione dei presenti e la multa per il titolare della sala trattenimenti. Oggi i protagonisti di questa vicenda sono stati ospiti da Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, per raccontare al pubblico di canale 5 la loro risavventura.