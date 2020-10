Mercato auto: i dati della Sicilia

La Sicilia continua ad essere una delle regioni d’Italia dove il mercato delle auto trova maggiormente terreno fertile. Nonostante le difficoltà dovute al lockdown, la Regione, prendendo come riferimento i primi sei mesi di quest’anno, si posiziona al 3° posto nel nostro Paese per numero di passaggi di proprietà: 236,6 atti ogni 10.000 abitanti. Entrando nel dettaglio delle province, possiamo vedere che Catania ricopre il 1° posto con 24.707 passaggi di proprietà.

News Correlate Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus

Anche nella città di Palermo la situazione è piuttosto positiva visto che la città si posiziona al secondo posto per atti di vendita. Subito dietro troviamo rispettivamente Messina, Trapani, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e, a chiudere la classifica, Enna. Catania prende il 1° posto anche rispetto alla popolazione residente, con 275,1 atti ogni 10.000 abitanti. Cambia però il resto del podio, con Ragusa al secondo posto (265,2), e Siracusa al terzo posto (256,6).

Il mercato delle auto usate

Per quanto riguarda il mercato delle usate, sul fronte dei prezzi il prezzo medio si attesta attorno ai 13.300 euro. In questo caso parliamo di un dato leggermente inferiore a quella che è la media nazionale, fissata a 14.400 euro. Tra le province più “care”, ovvero quelle dove si spende di più per l’acquisto di vetture usate, troviamo al primo posto Palermo, con 15.300 euro, seguita da Ragusa e Messina: rispettivamente 14.520 euro e 13.750 euro. La più “economica” invece è Enna, dove la spesa media si ferma a 10.560 euro.

Le auto usate più amate

In Sicilia si è sempre molto attenti alle auto usate da acquistare. Nella nostra regione una delle vetture più ricercate è la Mercedes Classe A usata. Il modello della nuova Mercedes Classe A 2018 si differenzia dalla precedente versione soprattutto per i rinnovati e tecnologici interni. La plancia presenta infatti due monitor affiancati da 10,25 pollici (nella versione di serie la dimensione è di 7’’) dai quali è possibile controllare tutte le funzioni della vettura. Ampia la gamma motori presente nel listino della Mercedes Classe A. Tra i benzina si parte dal 1.3 declinato nelle varianti da 90, 136 e 163 CV, per poi passare al 2.0 litri da 190 e 224 cavalli. Rinnovata la gamma diesel che vede adesso disponibile il 1.5 nelle due versioni da 95 e 116 cavalli ed il 2.0 litri da 150 o 190 CV di potenza.

Molto in voga in questa regione è anche la Fiat Panda, una vettura agile e spaziosa, nata per la città e che offre una buona visibilità e dallo sterzo particolarmente leggero da azionare. La piccola di casa Fiat è abbastanza a suo agio anche nei percorsi extraurbani e vanta una discreta vivacità persino col motore d’accesso alla gamma, il 1.2 a benzina da 69 CV. Non mancano le econome 1.0 ibride “leggere”, le versioni a Gpl (1.2 EasyPower da 69 CV) e le bicilindriche turbo 0.9 a metano (Natural Power) con 71 CV. La versione City Cross ha le stesse caratteristiche estetiche e di assetto della quasi omonima versione della Panda 4×4, ma la trazione è soltanto anteriore. Dimensioni compatte e ridotto angolo di sterzata aiutano a districarsi nel traffico; sotto i 35 km/h si può attivare la funzione City per alleggerire ulteriormente il volante.