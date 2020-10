Sicilia, bimba di 18 mesi contrae il Covid, è ricoverata

Riesi, Caltanissetta - Una bimba di Riesi di 18 mesi risultata positiva al Covid è stata trasferita nel pomeriggio da un'ambulanza del 118 all'ospedale pediatrico "Di Cristina" di Palermo. La piccola è stata prima trasportata al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è arrivata con febbre alta e convulsioni. Una volta sottoposta a tampone per coronavirus è risultata positiva. Da qui è stato disposto il trasferimento all'ospedale "Di Cristina" individuato come centro per il ricovero dei piccoli pazienti Covid.