Positivo uno studente dell'istituto Bellini: classe in quarantena

Rosolini - E’ risultato positivo al Covid uno studente dell’istituto Bellini di Rosolini. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Incatasciato a mezzo Facebook. Il primo cittadino precisa che i compagni di classe dell’alunno positivo sono già stati posti in isolamento e tutte le norme anti contagio sono state attuate. In fase di programmazione la sanificazione della classe e dei servizi igienici. In tutta Rosolini al momento si contano 23 quarantene.