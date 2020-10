Palazzo Biscari e la neviera sull'Etna

Catania - La storia della sontuosa residenza dal fascino immutato, con lo strepitoso salone delle feste, sommerso da stucchi e affreschi sfavillanti: Palazzo Biscari è il vero palcoscenico del barocco catanese, come annotò lo stesso Goethe. Aperto fino a ieri in occasione delle Vie dei Tesori.

Oltre alle splendide sale visitate nella scorsa edizione, per la prima volta ed in esclusiva per Le Vie dei Tesori è stata aperta l'ala di Ponente del palazzo con il piano nobiliare, la cappella, il cortile ed il meraviglioso terrazzo.

Quest'anno il programma ha previsto il percorso di tre ore alla Grotta della Neve, la più grande neviera dell'Etna ricavata modificando un frammento di grotta lavica, a quota 1160 m: un vero "frigorifero" ante litteram utilizzato per decenni dal collegio Capizzi di Bronte.