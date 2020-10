Depistaggio Borsellino, chiesta archiviazione per ex Pm Ragusa Petralia

Messina - Udienza stamani al tribunale di Messina davanti al Gip Simona Finocchiaro, per l’indagine nata dall’inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio, che vede indagati i magistrati Carmelo Petralia e Annamaria Palma, per calunnia aggravata. I due sono i pm che coordinarono le indagini sull'attentato in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta il 19 luglio 1992 in via d’Amelio.

I pubblici ministeri Vito Di Giorgio, procuratore aggiunto e Liliana Todaro, sostituto della Direzione distrettuale antimafia, hanno presentato e illustrato una memoria integrativa alla richiesta di archiviazione già presentata a giugno perchè ritengono non ci siano profili penali. I legali delle parti offese hanno presentato opposizione all’archiviazione. Il gip si è riservata la decisione. Attualmente Carmelo Petralia è procuratore aggiunto a Catania e Annamaria Palma è avvocato generale a Palermo.