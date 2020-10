Covid, 10 morti in Sicilia, 44 nuovi contagi a Ragusa, 574 in Sicilia

Sono 574 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono, e di tanto, anche i decessi: ben 10 quelli segnalati dalla Regione Sicilia. Sono stati effettuati 8131 tamponi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Cinque pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 77. Sono invece 617 in tutto i malati nei vari ospedali dell'Isola. Ottantasei i guariti. Sono invece 6878 quelli in isolamento domiciliare.

Sul fronte della distribuzione territoriale sono 202 a catania, 137 i nuovi casi a Palermo; 62 a Trapani; 44 a Ragusa; 35 a Siracusa; 28 a Messina e 28 anche a Enna; 22 ad Agrigento; 16 a Caltanissetta.