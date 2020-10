Ryanair apre la rotta Catania-Bari, biglietti a 10 euro

Dopo il taglio dei voli annunciato in questi giorni, Ryanair ci ripensa e annuncia che dall’1 dicembre 2020 aggiungerà una nuova rotta, tra Catania e Bari, con 2 voli settimanali. La decisione è arrivata dopo le richieste (e forse anche le proteste) pervenute in questo periodo alla compagnia low cost, evidentemente non solo da parte dei siciliani ma di tutto il Sud, che si è sentito accantonato dalle scelte strategiche di business.

Proprio da Catania l’azienda irlandese ha fatto saltare recentemente il collegamento con Malta. Ora l’inversione di tendenza: l’Italia, e in particolare la Sicilia, sono “uno dei nostri maggiori mercati e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese” annuncia Ryanair, lanciando fino a febbraio una promozione speciale con biglietti a partire da 10 euro per partire con i suoi aerei entro il prossimo febbraio. Le prenotazioni sul sito sono consentite attualmente fino a marzo 2021. Ryanair comunica anche di aver sviluppato nel frattempo nuove misure sanitarie ant-Covid, a tutela di passeggeri ed equipaggio.