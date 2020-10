Covid, positivo bambino di una scuola materna

Siracusa - Un bimbo dell’istituto comprensivo Costanzo di Siracusa è risultato positivo al tampone. Come da protocollo sanitario, la classe è stata messa in quarantena mentre l’Asp di Siracusa ha avviato le indagini per risalire alle origini del contagio mentre i familiari saranno sottoposti ai test al fine di contenere il contagio. I locali della scuola materna saranno sanificati.