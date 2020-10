Il manager dell'Asp di Siracusa Ficarra positivo al Covid

Siracusa - Il manger dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, è positivo al Corionavirus. Ficarra è stato in pronto soccorso stamani per alcuni accertamenti dopo che il tampone ha dato esito positivo. Oltre a Ficarra sono stati risultati positivi al tampone altri due dipendenti dell’azienda sanitaria, entrambi asintomatici. E' stata disposta la sanificazione di tutti i locali della sede Asp di corso Gelone e l’analisi al tampone rapido e molecolare per il personale e per tutti i contatti stretti.