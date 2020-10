Minorenne prova a violentare e strangolare una donna di 50 anni

Arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e tentata violenza sessuale. In manette un 17enne italiano, che ha aggredito una 50enne nei garage di un condominio: prima ha provato a violentarla, poi – alla reazione della donna – ha cercato di strangolarla con la corda di un portachiavi. E’ successo ieri sera a Orbassano, comune alle porte di Torino.

La vittima è riuscita a difendersi e a chiamare il 112 durante la colluttazione: due gazzelle dei carabinieri hanno raggiunto il luogo in pochi minuti, circondando lo stabile e costringendo alla resa il ragazzo, che nel frattempo si era nascosto. Un’ambulanza ha poi accompagnato la donna, sotto choc, in ospedale, dove fortunatamente le è stata riscontrata solo qualche escoriazione al collo. Il minore è stato portato invece al centro prima accoglienza del capoluogo piemontese.