Si sente abbandonata dai genitori, 13enne simula una rapina in casa

Aveva raccontato alle forze dell’ordine che due uomini, rotto il vetro della finestra, s’erano introdotti in casa sua, a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, e l’avevano legata mani e piedi. Poi se n’erano andati via, senza torcerle un capello e senza rubare nulla dall’appartamento. Lei, riuscita a liberarsi, ha telefonato spaventata ai genitori, che hanno chiamato a loro volta i carabinieri.

E’ successo a fine settembre ma la vicenda è uscita fuori solo adesso che i militari, insospettiti dalle incongruenze della ricostruzione, hanno svelato la messa in scena di una 13enne. Durante il sopralluogo sul posto, infatti, avevano trovato tutto in ordine e la ragazzina senza un graffio. Anche ancoltando lo psicologo, interpellato per riscontrare eventuali traumi riportati dalla giovane, i militari hanno riscontrato “elementi univoci circa la simulazione di reato realizzata dalla stessa”. Ed è stata infine la stessa 13enne, non imputabile, a confessare di aver finto tutto solo per attirare l’attenzione dei suoi genitori.