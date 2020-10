Dolce & Gabbana, ecco la nuova campagna pubblicitaria. FOTO

Brindisi - Dolce & Gabbana scelgono Carovigno, nel brindisino, per promuovere il loro brand di moda. Per la loro campagna pubblicitaria fall-winter 2020 Dolce e Gabbana hanno scelto due modelli, un uomo e una donna, che camminano tra i caratteristici vicoli del centro storico del paesino pugliese, fra panni stesi ad asciugare e pale di fichi d'India, usci consumati dal tempo e lastre di pietra che coprono il terreno al posto dell'asfalto. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Francesco Finizio per vie del borgo antico della “Città della Nzegna”. Dolce & Gabbana nel luglio scorso hanno scelto i vicoli del borgo e il castello Dentice di Frasso per presentare la nuova collezione autunno-inverno.

Il cappotto monopetto dalle molteplici tasche è abbinato ad una t-shirt, pantaloni da jogging slim-fit e scarpe in pizzo. Un look vintage quello di Dolce e Gabbana, per il modello che cammina tra i vicoli del centro. Sotto l'arco, invece, la modella Chiara Scelsi con pantaloncini, camicetta di seta e stivali.

È uno scenario atavico e perfetto, imbiancato e talmente illuminato dal sole da non lasciare scampo all'ombra, ideale quindi per far risaltare vestiti e maglioni, camicie e pigiama firmati dai due stilisti, strenui difensori del made in Italy. Non è la prima volta in Puglia, per loro. Negli anni passati le creazioni Dolce & Gabbana sono state al centro di shooting fotografici a Bari vecchia, con modelle e modelli alle prese con le tradizioni locali - soprattutto con orecchiette e ricci di mare - e anche con il folklore della festa del patrono san Nicola. La nuova campagna è stata principalmente ambientata in Sicilia e a Napoli, e Carovigno sembra essere stata una piacevole parentesi estiva in linea con la visione del marchio di moda.