Mostre, Boltanski a Palermo

Palermo - “Luce da Luce” è il nuovo progetto che prende vita al RISO – Museo d'arte Moderna e Contemporanea a Palermo, con tre mostre visitabili fino al 29 novembre (tutti i giorni escluso il lunedì). L’iniziativa, a cura di Patrizia Spallino (Dipartimento Culture e Società - Università degli Studi di Palermo - Officina di Studi Medievali) e Floriana Sciumé (Officina di Studi Medievali), è organizzata da RISO su impulso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana. Un progetto che si declina su direttrici diverse che camminano parallele ma autonome, pur analizzando lo stesso rapporto da più angolazioni differenti, legate comunque all’esperienza estetica, ma anche ai linguaggi del contemporaneo.

E' un dialogo diretto tra la luminosa non-luce, carica di valenze mnemoniche che diventano ombre, spettri, simboli forti in Christian Boltanski (fotografo francese di origini ucraine, nato nel 1944); e i campi elettrici di Shay Frisch -artista nato in Israele (1963) residente a Roma- con la loro carica energetica, le forme evocative e le declinazioni concettuali derivanti dal suo linguaggio archetipale. Se Boltanski amplifica – nella riflessione tramite le opere della collezione permanente di RISO -, il valore emblematico degli oggetti, Frisch piega l’iconografia traendone un nuovo significato. L’elemento decorativo diventa, per tutti e due gli artisti, inutile, amorfo, da riscrivere.

Nello spazio satellite del Museo - la normanna Cappella dell’Incoronata - si può visitare invece la personale di Laura Panno, fotografa e scultrice, che ha reso opere friabili gli sguardi e le prospettive. I suoi occhi/lacrime in vetro, elaborati nelle fornaci di Murano, sono potenti, algidi, imperiosi e segnano lo spazio della sala.

Inoltre, sotto il comune titolo di Teofania della bellezza saranno esposte opere calligrafiche e iconiche di Rachid Koraïchi e Vasileios Koutsouras, espressioni differenti di scrittura come ponte di passaggio verso il divino; l’installazione video "Luce da luce - Luce su luce"; l’installazione fotografica "La Cattolica di Stilo (Calabria)".

Infine saranno in mostra importanti opere delle culture bizantina e islamica: il Codex Purpureus Rossanensis del secolo VI (che verrà esposto nella sua edizione facsimilare), una Silloge di preghiere islamiche (XIX - XX secolo); un antico Corano (XVIII secolo) e una Platea greco-araba (XII secolo), custoditi alla Biblioteca regionale Bombace di Palermo.