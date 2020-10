Lo zaino anti-Covid: la brillante invenzione di un ragazzo italiano

La difficoltà aguzza l’ingegno, specie in tempi di Covid. Ne è un esempio lo zaino inventato da un 24enne abruzzese, Matteo Marcucci, e finanziato dall’imprenditore del lusso Giuseppe Barboni: si chiama «Private Space Bag» ed è chiaramente utilizzabile, come un normale zaino, per trasportare oggetti d’ogni tipo. La sua unicità consiste nelle due cerniere, orizzontale e verticale, che lo aprono trasformandolo in uno schermo protettivo, come quelli in plexiglas che si usano ai tavoli dei ristoranti per arginare il rischio contagio.

In questo modo la barriera anti-virus diventa portatile, potendo lo zaino essere aperto e adoperato come protezione a scuola, in ufficio e in ogni spazio dove non sia mantenuta il distanziamento sociale. l pPannello rigido, di 45 x 134 cm, in tessuto idrorepellente e Tnt, impedisce alle micro particelle - come quelle emesse dal droplet, a seguito di un colpo di tosse o di uno sternuto – di attraversare lo “schermo” e quindi arrivare alla nostra bocca o al nostro naso. Lo zaino è al momento ancora un prototipo e sarà lanciato sulle piattaforme di e-commerce a partire dal mese di novembre, al prezzo di 90 euro.