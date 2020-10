Modica piange la scomparsa di Enzo Ciancio

Modica - Ha destato grande tristezza a Modica l'improvvisa e prematura scomparsa di Enzo Ciancio, ad appena 38 anni. Enzo è stato stroncato da un malore improvviso. Ragazzo solare e dal sorriso apero, amava Marina di Modica e il suo mare.

"Eri di una gentilezza e dolcezza unica, sempre sorridente.... Abbronzatissimo, il sole lo prendevi tutto per te, riposa in pace Enzú e condoglianze alla famiglia per questa prematura perdita. Siamo nulla su questa terra. Oggi ci siamo, domani? Beh domani chissà...Riflettiamo su ciò", scrive una amica.