Nuda su Telegram a tua insaputa: centomila ragazze spogliate da una app

Foto ritoccate dall’intelligenza artificiale, sempre più tecnologica, in grado di rendere la realtà virtuale indistinguibile da quella vera. In un anno oltre 100mila donne sono finite online completamente svestite, senza saperlo, denudate da un software russo attivo sul social Telegram. Alla mercè dei voyeur della rete, ma purtroppo anche dei minorenni. Chiunque può caricare dal cellulare la foto della persona che si desidera ammirare come mamma l’ha fatta, dalla vicina di casa alla star hollywoodiana, e dopo qualche minuto il gioco è fatto. L’aderenza alla realtà è impressionante, proprio grazie alla sempre maggiore sofisticatezza delle app per telefonino. Come quelle che invecchiano o ringiovaniscono di decenni, sempre a partire da uno scatto reale. Dagli smartphone, alle pagine, alle chat su Whatsapp il passo è brevissimo verso un coagulo di reati, di cui la violazione della privacy è solo la punta dell’iceberg, e che contempla pure la possibilità di ricatti ed estorsioni.

Sul caso indaga infatti l’Fbi, allertata dalla segnalazione di due giovani informatici italiani - Giorgio Patrini e Francesco Cavalli - che hanno fondato ad Amsterdam una startup, Sensity AI, dedicata alla cyber security. «La nostra indagine per scoprire il funzionamento del bot è durata otto mesi, poi abbiamo consegnato tutto a Fbi e polizia olandese – spiegano -. Al momento non ci risultano casi in cui questi deepfake siano stati usati per ricattare le ragazze, ma è prevedibile che possa accadere, perché la mole di materiale messa insieme è impressionante. Piuttosto abbiamo la certezza che alcune delle vittime siano minorenni, perché siamo riusciti a risalire ai loro profili sui social, non sempre viene coperto con precisione il nome. Dietro c’è un lavoro tutto sommato semplice dal punto di vista informatico, un bot di questo tipo si crea senza competenze particolarmente elevate. L’idea originale che hanno avuto è stata rendere lo strumento facile da utilizzare per tutti e inserirlo in Telegram, così da monetizzare». Non si ha al momento notizia di una versione maschile della app, per spogliare gli uomini, ma siamo certi che è solo questione di tempo.