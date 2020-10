Nuovo valzer di parroci a Ragusa

Ragusa - Il vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, ha operato ulteriori rotazioni in seno alla Diocesi. Queste le nomine rese note nella giornata di oggi.

Don Corrado Garozzo è il nuovo vicario parrocchiale di San Giorgio, San Tommaso e Anime Sante del Purgatorio con don Pietro Floridia che assume l’incarico di amministratore parrocchiale delle Anime Sante del Purgatorio. Don Corrado Garozzo sarà anche cappellano del Mo-nastero delle Benedettine di Ibla.

Don Joseph Muamba Bulobu è il nuovo parroco di San Pier Giuliano Eymard.

Il vescovo ha inoltre nominato i parroci delle parrocchie Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Roccazzo e Sacro Cuore di Comiso, confermando don Giovanni Piccione e don Giuseppe Iacono jr che sino a oggi hanno operato con l’incarico di amministratori parrocchiali.

Don Salvatore Giaquinta è stato nominato vicario parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.

Di seguito alcune brevi schede biografiche.

Don Corrado Garozzo, nato a Ragusa, è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1994 Ha rico-perto la qualifica di Vicario parrocchiale presso le parrocchie: Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe in Giarratana, S. Giovanni Battista in Santa Croce Camerina, S. Pietro Apostolo, Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., SS. Ecce Homo e San Giuseppe Artigiano di Ragusa. È stato parroco presso la Parrocchia Immacolata Concezione della B.V.M. ed amministratore parrocchiale presso la Parrocchia S. Maria delle Scale di Ragusa. È stato membro del Consiglio Presbiterale e sinora è stato parroco presso la parrocchia San Pier Giuliano Eymard e addetto Ufficio Ma-trimoni e Autorizzazioni Feste della Cancelleria Diocesana.

Don Joseph Muamba Bulobo proviene da Wikong (Rep. Dem. Congo). Professo della Congre-gazione dei Servi del Figlio di Dio - istituto religioso di diritto diocesano fondato nella diocesi di Lwiza - è stato ordinato presbitero il 09 agosto 1998. Sinora è stato vicario parrocchiale della parrocchia S. Tommaso Apostolo in Ragusa, cappellano del Monastero delle Benedetti-ne, in Ragusa Ibla, nonché superiore della locale casa religiosa dei Servi del Figlio di Dio.

Don Giovanni Piccione, originario di Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 7 ottobre 2012. Do-po avere svolto l'ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Antonio di Padova in Comi-so e Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe, in Giarratana, è attualmente direttore dell'Ufficio per la pastorale del turismo e dello sport, nonché amministratore parrocchiale presso la par-rocchia Immacolata Concezione della B. M. V., in Roccazzo.

Don Giuseppe Iacono proviene da Ragusa, ed è nato nel gennaio del 1979. È stato ordinato presbitero il 02 aprile 2016. Prima di entrare in seminario ha conseguito la laurea in Chimica. Ha svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nella parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giu-seppe in Giarratana. È attualmente amministratore parrocchiale della parrocchia Sacro Cuo-re di Gesù, in Comiso.

Don Pietro Floridia, originario di Vittoria, è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1987. È laureato in Filosofia e ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica (Cristologia) presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. È stato vice rettore del Seminario e parroco consultore. Docente di Cristologia all'Istituto Teologico Ibleo "S. Giovanni Battista" e alla Scuola Teologica di Base della diocesi è attualmente anche membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori. È attualmente parroco della parrocchia S. Giorgio e amministratore parrocchiale della parrocchia S. Tommaso Apostolo in Ragusa.

Don Salvatore Giaquinta, originario di Monterosso Almo, è stato ordinato presbitero il 20 dicembre 2002. Ha ricoperto l'ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie S. Giovanni Bosco in Vittoria e S. Pietro Apostolo in Ragusa. È attualmente assistente religioso dell'Ospedale Maria Paternò Arezzo in Ragusa.