Modica, vanno a raccogliere olive e trovano bomba seconda guerra

Modica - Raccolta di olive insolita nelle campagne di Modica. Alcune persone si erano recate in contrada San Silvestro Rassabbia, quando, nascosta fra alcuni massi, hanno rinvenuto una bomba della seconda guerra mondiale. La zona è stata transennata e nei prossimi giorni arriverà il nucleo artificieri per far brillare l'ordigno bellico, rimasto nascosto nel sito per una ottantina di anni.