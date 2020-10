394 contagiati Covid nel ragusano. Passalaqua in isolamento

Ragusa - Sale a 394 (371 ieri) il numero dei positivi al Covid in provincia di Ragusa. La città di Vittoria rischia di essere dichiarata "zona rossa". In questa città i contagiati sono più 207 (195 ieri). A Ragusa i casi sono 72. All'Ompa di Ragusa 17 i ricoverati in Malattie Infettive, due in rianimazione, per un totale di 19 ricoveri. Un caso sospetto nella squadra Passalaqua di basket, la squadra è in isolamento preventivo in attesa dei tamponi.

"Di ritorno dalla trasferta di Lucca e sottoposta a un tampone rapido, una giocatrice della Passalacqua Ragusa è risultata positiva al Covid. Si tratta di una positività da accertare ma intanto la squadra al completo e tutto lo staff si è posto in auto isolamento, in attesa dell’esito dei tamponi che sono stati effettuati in mattinata. Seguiranno aggiornamenti". Così la società sportiva ragusana.