Si incendia furgone sulla Catania-Siracusa, salvo autista

Catania - Forse un corto circuito ha causato l'incendio di un furgone in movimento sull'autostrada Catania-Siracusa, in direzione della città aretusea. Quando le fiamme si sono sprigionate dal vano motore l'autista ha subito accostato il mezzo, scendendo appena in tempo. Il mezzo pesante è rimasto avvolto dalle lingue di fuoco subito dopo, mentre al proprietario non è rimasto altre che chiamare i vigili del fuoco. Il mezzo è andato interamente distrutto.