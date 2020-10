Elen Levon: la popstar australiana a Scicli

Scicli - Alta, bella e in abiti estivi. Non è passata inosservata ieri in via Mormina Penna la presenza della cantante e ballerina australiana -ma di origini russe- Elen Levon (Ucraina, 1994). In verità, Elen viene spesso nella cittadina barocca. Cantante, ballerina e attrice, in Australia è una vera star.