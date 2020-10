Da Trapani, Tayaranjet dal 1 novembre vola per Perugia, Trieste e Ancona

Trapani - Tayaranjet da oggi mette in vendita i voli da Trapani con le tariffe onerate. Si parte domenica 1 novembre con la Trapani-Trieste alle ore 17,00 e rientro da Trieste alle ore 19,45. Stesso volo schedulato il venerdi con partenza da Trapani alle ore 16,00 e rientro alle ore 18,45. Il lunedì e il giovedì si volerà da Trapani per Ancona alle ore 8,00 e rientro dalla città marchigiana previsto alle ore 10,45. Partenza da Trapani, invece, il sabato e il mercoledì per Perugia alle ore 8,00 e rientro alle ore 10,45.

“Tayaranjet continua a investire sull’isola per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cittadini e imprenditori, ma anche per promuovere il più possibile il turismo in chiave roundtrip”, riferisce Gianfranco Cincotta country manager della compagnia.

“Il nostro obiettivo – dice Cincotta – è quello di avvicinare sempre più l’isola al resto d’Italia, offrendo ai viaggiatori siciliani, attraverso l’hub di Trapani Birgi, la possibilità di raggiungere tutte destinazioni nazionali e internazionali.

La concorrenza su Trapani è un buon segno ed è anche un sintomo di salute del mercato che tenta faticosamente di riprendersi, unitamente agli sforzi compiuti della governance dell’aeroporto trapanese, che ha disegnato un piano di rilancio a beneficio del territorio. La Tayaranjet sta lavorando ad uno sviluppo ulteriore dalla Sicilia con nuove destinazioni o aumenti di frequenze, se il mercato lo supporterà”.