Palermo: vietato fermarsi in strada. Arriva l’ordinanza di Orlando

Ridurre la circolazione delle persona, per ridurre la circolazione del virus. Anche Palermo si avvia stingere ulteriormente il rubinetto lasciato aperto dall’ultimo Dpcm Conte, non transennando le aree della movida o imponendo il coprifuoco, ma vietando di sostare all’aperto, dalle 21 di notte alle 5 del mattino seguente. Impedire di stazionare fisicamente in strada dovrebbe evitare, secondo l’amministrazione comunale, il rischio di pericolosi assembramenti.

Il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, sarebbe pronto a far entrare in vigore la misura già da questo weekend. Tutti seduti ai tavoli di bar e ristoranti quindi, in massimo 6 persone, e niente chiacchiere appoggiati ai muretti di vie e piazze, specie se non si è da soli ma in gruppo. I locali senza posti a sedere chiudono alle 18. Al vaglio della prefettura c’è la limitazione della mobilità in alcune del centro storico, per impedire fisicamente la sosta e facilitare l’operatività del provvedimento. Che si spera affidato, come sempre, al senso di responsabilità dei cittadini anziché ai controlli delle forze dell’ordine.